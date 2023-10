Perez baalt: "Dingen die we doen benadelen ons"

Sergio Perez kwam in de sprintrace op het Circuit of the Americas met een fikse achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen over de finish. Hij werd weliswaar vijfde, maar dat betekent niet dat hij enorm tevreden was met zijn resultaat. Hij denkt dat er wat zaken zijn die voor een nadeel zorgen.

Perez moest in de sprintrace in het Texaanse Austin flink vechten met zijn concullega's. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur hield aardig stand, maar hij werd in de slotfase toch voorbij gestoken door Lando Norris. De vijfde plaats was zeker geen slecht resultaat, maar wie een blik op de uitslag werpt, ziet dat de achterstand van Perez op zijn teamgenoot Max Verstappen een dikke 22 seconden bedroeg.

Perez was na afloop geen vrolijke frans. De Mexicaanse coureur wees naar zijn banden, want volgens hem sleten deze veel te snel. Hij reed de gehele sprintrace op hetzelfde setje mediums. Na afloop sprak hij zich over deze zaak uit voor de microfoon van Viaplay: "De degradatie van de banden lag wat hoger dan ik wilde, dus daar moeten we over nadenken. We moeten kijken wat we eraan kunnen doen voor de race van zondag. Ik denk dat we voldoende data hebben daarvoor. Er zijn wat dingetjes die wij doen, die ons misschien benadelen."