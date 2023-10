Leclerc wilde Verstappen pakken: "Er was een gat!"

Charles Leclerc kwam in de sprintrace op het Circuit of the Americas als derde over de streep. De Monegaskische Ferrari-coureur reed een dappere race, maar dat leverde hem dus uiteindelijk geen zege op. Hij probeerde Max Verstappen aan te vallen, maar dat leverde hem niets op.

Leclerc, met zijn speciale groene helm, probeerde Verstappen aan te vallen in de eerste bocht van de sprintrace. Verstappen gaf hem geen centimeter ruimte en Leclerc moest eieren voor zijn geld kiezen. Hij zag daarna ook nog dat Lewis Hamilton hem voorbij stak. Hij lag nu op de derde plaats, maar die plek moest hij nog wel naar huis brengen. Dat deed hij maar net, want Lando Norris kwam nog heel dicht bij.

Leclerc kon er na afloop wel om lachen, de tevredenheid was van zijn gezicht af te lezen. De Monegask start morgen op pole en hij besprak met interviewer van dienst David Coulthard vooral zijn dappere actie in de eerste bocht van het circuit: "Er was een kans en er was een gaatje. Ik probeerde het wel, maar het was heel krap. Ik verloor een plekje aan Lewis en zijn racepace was ook te goed. We moeten hard doorwerken en we moeten erachter komen wat we morgen beter kunnen gaan doen."