Horner baalt niet van kleine verschillen: "Voorbode voor volgend jaar"

Max Verstappen start de sprintrace van zometeen vanaf de eerste plaats. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was in de Sprint Shootout de snelste coureur, maar de verschillen met zijn concurrenten waren zeer klein. Volgens teambaas Christian Horner is het een voorbode voor de nabije toekomst.

Verstappen revancheerde zich vandaag voor zijn tegenvallende kwalificatie van gisteren. In de kwalificatie werd zijn poletijd geschrapt vanwege de track limits, maar vandaag kleurde hij binnen de lijntjes. Zijn voorsprong op Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Lando Norris was echter minimaal. Dat was geen grote verrassing volgens de kenners, men verwacht dat het spannend gaat worden in de komende races.

Fascinerend

Red Bull-teambaas Christian Horner vindt het helemaal niet zo erg dat de onderlinge verschillen niet zo groot zijn. De Brit spreekt zich uit bij Sky Sports: "We zien dat het veld dichterbij elkaar aan het komen is en de kwalificatie is altijd spannend. Je moet de balans echter zien te vinden tussen een ronde en een langere stint. We zullen in de sprintrace gaan zien hoe dit zich gaat ontvouwen. Dat wordt fascinerend."

Voorbode

Horner is van mening dat het in de komende Grands Prix nog veel closer gaat worden dan vandaag het geval is, hij vindt dat geen probleem: "Het veld komt dichter bij elkaar en je ziet dat de marges klein zijn. Hierdoor heb je heel erg veel aan de data. De simulaties die je runt tijdens de race zijn zeer belangrijk nu, dus daar ligt de focus nu vooral op. Maar ja, dat zou toch al gebeuren. Aangezien de reglementen stabiel zijn, komen de teams ook dicht bij elkaar. Dit is een voorbode voor volgend jaar."