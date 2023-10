Susie Wolff baalt van F1-coureurs: "Het is altijd alleen Lewis"

De F1 Academy reed afgelopen weekend in Austin voor het eerst in het voorprogramma van de Formule 1. De speciale opstapklasse voor vrouwen krijgt volgend seizoen een veel prominentere rol, maar vanuit de Formule 1-coureurs is er nog weinig aandacht. Susie Wolff baalt dat vooralsnog alleen Lewis Hamilton zich in zet voor de klasse.

De F1 Academy werd dit jaar opgezet en de klasse kan worden gezien als de vervanger van de failliet verkeerde W Series. In de nieuwe klasse rijden vijftien coureurs verdeeld over vijf bekende teams uit de Formule 2. In Austin reden ze voor het eerst in het voorprogramma van de Formule 1, maar vanaf 2024 reizen ze vaker mee met de koningsklasse. De Formule 1 geeft de F1 Academy veel aandacht, maar de fans en de Formule 1-coureurs lopen er nog niet mee weg.

Hamilton

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton bezocht in Austin de paddock van de F1 Academy en op zijn sociale media gaf hij er ook veel aandacht aan. F1 Academy-directeur Susie Wolff laat aan Sky Sports weten dat ze een beetje teleurgesteld is: "Het is een beetje jammer dat het altijd alleen maar Lewis is. Hij is altijd de enige die over de brug komt, steun biedt en uiteindelijk weet hij ook hoe het voelt om 'de enige' te zijn. Hij heeft dus affiniteit met de sport."

Liveries

Vanaf 2024 worden alle teams meer betrokken bij de klasse. Ze moeten allemaal één coureur gaan steunen en Wolff hoopt dat dit de klasse gaat helpen: "Er komen tien teams met hun eigen liveries, dus ik verwacht meer interacties van de Formule 1-teams. Ze hebben de platforms en ze hebben de stemmen. Dat zal ons enorm gaan helpen in onze reis, want dit is geen traject voor de korte termijn. Als we succes willen zien, dan moet het op de lange termijn zijn."