"Marko lacht om geruchten: "Er zijn alleen kleine meningsverschillen"

In de afgelopen week was het team van Red Bull Racing onderwerp van gesprek. Er zou een tweestrijd gaande zijn binnen het team, maar volgens alle betrokkenen is dat nieuws onzin. Helmut Marko ontkende de roddels ook, maar in Austin geeft hij wel aan dat er kleine meningsverschillen zijn.

Het Zuid-Amerikaanse medium El Globo meldde vorig weekend dat er een tweestrijd gaande zou zijn tussen teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko. Andere geruchten suggereerden dat Max Verstappen in deze discussie de kant van Marko had gekozen. Marko, Verstappen en Horner ontkenden de geruchten in de afgelopen dagen, maar in Austin werden er toch nog veel vragen over gesteld.

Helmut Marko reageerde nog één keer op de zaak in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports. De Oostenrijker kon er eigenlijk wel een beetje om lachen toen hem werd gevraagd waar de geruchten precies vandaan kwamen: "Ik denk dat wij te veel winnen! Het gaat in deze zaak om misinformatie en dat wordt door iedereen nu volledig uitgemelkt. Over het algemeen werkt de structuur goed en is het werkklimaat binnen het team in orde. Het is wel duidelijk dat er kleine meningsverschillen zijn, maar alles zal echt helemaal in orde gaan komen hoor."