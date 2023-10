Mercedes wil met nieuwe vloer gevecht aangaan met McLaren

Voor dit weekend in Austin heeft Mercedes voor de W14 een nieuwe vloer meegenomen. De renstal hoopt dat Lewis Hamilton en George Russell zich structureel mengen in het gevecht met McLaren.

In de F1 Nation-podcast legde technisch directeur James Allison van de renstal uit Brackley uit wat het team van de upgrade verwacht. "Het zou de rest van het jaar op elk circuit goed moeten zijn", begon de Brit. "Het zou ongeveer een tiende van een seconde moeten schelen."

"Het gaat in de richting waarvan wij denken dat die goed is, zowel voor het produceren van downforce op de juiste plek, als voor het hopelijk bestand zijn tegen de veerkracht waar al deze auto’s mee te maken hebben zodra je probeert er veel downforce uit te halen.”

McLaren is momenteel de belangrijkste uitdager van Mercedes, die op dit moment een voorsprong heeft op de Duitse autofabrikant qua snelheid. De achtvoudig constructeurskampioen hoopt snel de rollen om te draaien.

"Op een circuit van het Suzuka-type hebben ze een voorsprong op ons. Op een langzamer type circuit hebben we misschien een aantal dingen die ze niet hebben, maar ik weet niet zeker wat ze nog mee moeten nemen naar hun auto."

"Hopelijk kan de vloer die we gebruiken in Austin op de auto ons op gelijke hoogte brengen in de komende races”, besloot de Brit.