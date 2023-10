Horner zag Verstappen worstelen: "Daardoor had hij een achterstand"

Het team van Red Bull Racing kende gisteren in Austin een tegenvallende kwalificatie. Max Verstappen leek de pole position te pakken, maar hij had de track limits overschrijden. Sergio Perez kwam niet verder dan de negende plek. Teambaas Christian Horner, hij houdt echter het hoofd koel.

Verstappen was hard op weg naar de pole position. Ondanks een remfoutje in de eerste bocht, was Verstappen wel snel onderweg. Hij maakte veel tijd goed op de snelste tijd van Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar ook in de laatste sector ging hij de mist in. Verstappen liep daardoor zijn pole position mis, de stewards grepen immers in en zijn tijd werd in de spreekwoordelijke prullenbak gegooid.

Red Bull-teambaas Christian Horner zag het allemaal voor zijn neus gebeuren. De Britse teambaas ligt er echter wakker van en hij spreekt zich uit bij Viaplay: "Ja, het leek er op dat hij de pole position al binnen had. Hij had een kleine lock up in de eerste bocht en daardoor had Max een achterstand. Hij moest dus echt alles gaan geven. Hij deed zijn best, maar het lukte vandaag niet. Dit zorgt overigens wel voor een interessante race voor aankomende zondag."