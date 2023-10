Norris blijft kritisch: "Ik had pole kunnen hebben"

Lando Norris begon allesbehalve hoopvol aan het raceweekend in Austin. De Brit had verwacht dat het close zou worden, maar dat Red Bull Racing gewoon weer het snelst zou zijn. Niets bleek echter minder waar te zijn en Norris noteerde de tweede tijd achter een Ferrari. Hij geeft aan dat hij eigenlijk op pole had kunnen staan.

Na een aantal sterke races op rij, temperde Norris voorafgaand het raceweekend de verwachtingen. De Britse McLaren-coureur gaf aan dat iedereen iets te vroeg wilde juichen en dat een goed resultaat echt niet zo makkelijk was. Iedereen verwachtte immers dat Max Verstappen in zijn Red Bull weer zou domineren. Door track limits verloor hij echter zijn pole position waardoor Norris de race van zondag nu vanaf pole mag starten.

De Brit was na afloop zeer blij met zijn resultaat, maar hij geeft wel aan dat het veel beter had gekund. Na afloop was hij zeer duidelijk in gesprek met interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Ik ben blij. Het was een goede dag. Ik had dit niet verwacht, dus het is een bonus voor het hele team. We hebben deze week geen fout gemaakt en dat is goed. Ik denk dat er genoeg in zat voor de pole. Ik weet dat Charles een paar foutjes heeft gemaakt, maar dat deed ik ook. Dat is jammer. We hadden de kans, maar ik ben toch tevreden."