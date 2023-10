Ricciardo viert terugkeer met speciale helm

Daniel Ricciardo keert dit weekend terug achter het stuur van de AlphaTauri-bolide. De Australiër wil direct weer schitteren en hij pakt dan direct groots uit. Ricciardo is zeer populair in de Verenigde Staten en hij rijdt dit weekend dan ook met een nieuw helmdesign met een Amerikaanse tintje.

Ricciardo rijdt dit weekend voor het eerste weer sinds hij zijn middenhandsbeentje brak in Zandvoort. De Australiër heeft geen druk aangezien hij voor 2024 al een contract op zak heeft. De meeste aandacht ging dan ook uit naar zijn nieuwe opvallende helmontwerp. Hij kiest ditmaal voor een goudbruine helm met verwijzingen naar de Verenigde Staten. Op de achterzijde is namelijk een Honey Badger te zien uitgerust in een American Football-outfit.