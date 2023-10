Norris eert honderdste Grand Prix met bijzondere helm

Lando Norris viert dit weekend in de Verenigde Staten een bijzonder jubileum. De Britse McLaren-coureur rijdt dit weekend namelijk zijn honderdste Grand Prix uit zijn loopbaan. De populaire Norris viert dat jubileum met een bijzonder helmdesign waar waarschijnlijk veel tijd in is gestoken.

Norris rijdt dit weekend op het Circuit of the Americas met zijn gebruikelijke gele helm, maar wel met een vrachtlading aan stickers. Norris heeft er namelijk voor gekozen om zijn honderd Grands Prix te eren met honderd verschillende stickers. Elke sticker staat voor een andere race en ook staat er bij elke sticker bij welke race het was. Veel van zijn oude helmdesigns keren ook terug op de stickers, zo komt zijn basketbalhelm uit Miami ook weer terug.