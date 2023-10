Verstappen lacht om nieuw boetebedrag: "Dan sponsoren we de wijn!"

Autosportfederatie FIA maakte gisteren bekend dat het maximale boetebedrag voor teams en coureurs wordt verhoogd naar 1 miljoen euro. De coureurs zijn het daar niet mee eens en er is dan ook veel kritiek. Max Verstappen kan er wel om lachen, hij wijst naar een boete die hij in 2021 ontving.

De FIA maakte na de bijeenkomst van het World Motor Sport Council bekend dat ze het maximale boetebedrag van 250.000 euro naar 1 miljoen euro hebben verhoogd. In Austin reageerden de coureurs kwaad en teleurgesteld, want volgens hen kunnen niet alle coureurs dit betalen. De maximale boete wordt echter vrijwel nooit uitgedeeld. Het hoogste bedrag dat in de afgelopen jaren werd uitgedeeld lag meestal op 50.000 euro.

Max Verstappen moest in 2021 50.000 euro dokken omdat hij de achtervleugel van de auto van Lewis Hamilton had aangeraakt. In Austin werd Verstappen naar de recente beslissing gevraagd en tegenover de internationale media reageert hij grappend: "Als je al 50.000 euro boete krijgt voor het aanraken van een achtervleugel, dan ben ik echt heel benieuwd waar ze je een boete van 1 miljoen euro voor gaan geven! Misschien sponsoren we op deze manier de wijn wel! Ik bereid mij er gewoon alvast op voor."