Verstappen mist rijplezier op moderne banen vanwege track limits

De discussie over track limits stak de kop weer op nu de coureurs rijden op het moderne Circuit of The Americas in Austin. Op deze baan zijn veel uitloopstroken dat het overschrijden van baanlimieten in de hand werkt. Max Verstappen vindt dat jammer, want in de cockpit is de drievoudig wereldkampioen meer bezig met binnen de witte lijntjes kleuren dan pushen op de limiet.

"Ik laat met plezier iemand anders in mijn auto rijden, om te zien of ze het beter kunnen doen met de baanlimieten", zei hij tegen internationale media. "Sommige circuits, ja, gewoon veel uitloop, dus natuurlijk ben je een beetje. Je vindt de limieten waarschijnlijk een beetje makkelijker omdat we bijvoorbeeld in Suzuka nooit echt over baanlimieten praten en dat is waarschijnlijk omdat het een old skool baan is.''

"Dus, ja, de nieuwste soort standaarden hebben er iets mee te maken en het is een beetje jammer, want ik heb het gevoel dat je bij sommige van deze nieuwe circuits meer gefocust bent op een kwalificatieronde om niet over een witte lijn te gaan dan daadwerkelijk de limiet te vinden of gewoon het pure plezier van pushen. Het is meer alsof je kijkt naar: 'Heb ik het gehaald of niet?' Oh ja, ik heb het gehaald. Het is een beetje vreemd. We moeten ons werk beter doen, want ik denk dat dit weekend hetzelfde verhaal zal zijn.''



FIA zoekt naar oplossingen



De FIA heeft de kritiek ten harte genomen en gaat samen kijken met de coureurs naar passende oplossingen. ''We kunnen aan de hoogte denken'', zei FIA-president Mohammed Ben Sulayem onder andere over het verhogen van de kerbs. "Heeft het schade aan de auto's? Of misschien is er een mogelijkheid om wat grind te leggen, maar met grind moeten we heel voorzichtig zijn. Hoe diep is het grind? Want je wilt niet dat er iemand vast komt te zitten. En hoe groot is het?" het grind, omdat je niet wilt dat de auto beschadigd raakt, het is een balans."

"Het is geen kwestie van 'doen we het?'. We moeten het doen. En we moeten vooral naar de coureurs luisteren, naar de feedback van hen. We kunnen het ons niet veroorloven dat dit doorgaat, vooral niet waar we het de hele tijd zien", doelde hij waarschijnlijk op het baanlimietendebacle in Oostenrijk en Qatar.