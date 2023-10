Ook Williams kiest voor aangepaste livery in Austin

Het team van Williams kiest er dit weekend voor om met een speciale look te rijden. De Britse renstal rijdt in het thuisland van hun coureur Logan Sargeant namelijk met een Amerikaanse kleurstelling. Ook Williams heeft ervoor gekozen om de livery aan te passen voor het raceweekend in Austin.

Op het Circuit of the Americas rijden dit weekend meerdere teams met een aangepaste kleurstelling. Naast Williams rijden ook Haas en Red Bull Racing met de Stars & Stripes. Williams heeft ervoor gekozen om de Amerikaanse vlag op de achterzijde van de wagen te schilderen. Ze deden ongeveer hetzelfde in Silverstone, toen reden ze rond met een Britse vlag. Verder staan er NFT's op de achtervleugel van de wagens van Sargeant en Alexander Albon.