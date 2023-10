Eerste beelden Haas-updates laten grote veranderingen zien

Het team van Haas introduceert dit weekend in Austin een uitgebreid updatepakket. De Amerikaanse renstal heeft de thuisrace uitgekozen om de auto een make-over te geven. In de jacht op succes krijgen Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen de beschikking over onder meer nieuwe sidepods.

Op de eerste foto's vanuit de pitlane is te zien dat Haas voor een soort Red Bull-design heeft gekozen. Wat opvalt, is dat de cooling inlet veel minder bol zijn dan in de voorgaande races het geval was. Ook de sidepods zien er vanaf dit weekend iets anders uit. Het team rijdt dit weekend met een speciale livery waardoor de veranderingen aan het design wat lastig te zien zijn, maar wie goed kijkt ziet dat de achterkant van de sidepod veel anders loopt dan voorheen het geval was. Het is de grootste update die Haas dit seizoen heeft geïntroduceerd.