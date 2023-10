Leclerc presenteert opvallend helmdesign in Austin

Dit weekend staat de Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas op het programma. De race is zeer populair bij de teams, coureurs en fans. De coureurs hebben er veel zin in en dat betekent ook dat er veel opvallende helmdesigns zijn. Charles Leclerc rijdt dit weekend met een opvallende helm.

De Monegaskische Ferrari-coureur ruilt zijn rode helmdesign eenmalig in voor een knalgroen design. Leclerc rijdt dit weekend tevens zijn honderdste Grand Prix voor Ferrari, maar daar heeft zijn design helemaal niets mee te maken. Hij heeft zich laten inspireren door het veld van het American Football. Dat verklaart dan ook waarom de helm van Leclerc dit weekend groen van kleur is.

I forgot this was my 100th GP weekend with @scuderiaferrari, so this special helmet design doesn’t make sense but it’s beautiful 馃グ Look at that greeeeeeen pic.twitter.com/AcW7zraSgT