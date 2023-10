Norris heeft weinig vertrouwen in strijd met Red Bull

Het team van McLaren was in de afgelopen paar raceweekenden de grootste uitdager van Red Bull Racing en Max Verstappen. In de Verenigde Staten zijn de verwachtingen dan ook hoog, maar Lando Norris blijft wel voorzichtig. De Brit denkt dat Red Bull nog steeds te snel zal zijn.

In de voorgaande races was McLaren zeer sterk. De Britse renstal heeft in de loop van het seizoen een aantal grote stappen gezet en dat levert ze nu veel successen op. In Qatar probeerden ze Red Bull uit te dagen en op de zaterdag lukte dat best aardig. Oscar Piastri was de snelste in de Sprint Shootout en in de rommelige sprintrace hield hij het hoofd koel en kwam hij als winnaar over de streep.

Piastri's McLaren-teamgenoot Lando Norris heeft wat minder vertrouwen in een goed resultaat in Austin. De Brit denkt dat zijn team het in Austin zwaar gaat krijgen. Tegenover de internationale media spreekt Norris zich uit: "Ik heb hier minder vertrouwen. Dit circuit bevat veel bochten die op lage snelheid worden genomen en dat is niet ons sterkste punt. In Singapore was dit ook het geval, al presteerden we daar niet zo slecht. We waren toen alleen niet zo sterk als Ferrari. We verwachten dat Ferrari, Mercedes en Aston Martin het hier goed gaan doen."