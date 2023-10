Horner ziet gretige Perez: "Hij heeft drie dagen in de sim gezeten"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. Het team is met Max Verstappen wereldkampioen geworden en hij bezorgde ze ook al de constructeurstitel. De prestaties van Sergio Perez vallen tegen, maar volgens Christian Horner heeft de Mexicaan de hele week hard doorgewerkt om een lichtpuntje te forceren.

Terwijl Verstappen in de afgelopen maanden race na race won, worstelde Perez met zijn vorm. De Mexicaan voelde zich niet op zijn gemak in de auto en dat werd meerdere keren op een pijnlijke manier duidelijk. Hij viel regelmatig af in het tweede gedeelte van de kwalificatie en zijn achterstand op Verstappen groeide met de race. Perez ontving veel kritiek, maar bij Red Bull blijven ze achter hem staan.

Simulator

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet dat Perez alles op alles zet om weer goed voor de dag te komen. Ook in de afgelopen dagen heeft hij hard gewerkt. In gesprek met The Mirror legt Horner dit uit: "Sergio heeft overuren gedraaid om zijn seizoen weer op de rails te krijgen. Hij heeft afgelopen week drie dagen doorgebracht in de simulator, dat is iets wat hij nog nooit eerder heeft gedaan in zijn loopbaan."

Progressie

Horner blijft achter Perez staan en hij verwacht dat de Mexicaan in Austin weer gaat presteren. De teambaas hoopt dat het flinke trainingsschema op de fabriek heeft geholpen: "We hebben drie dagen uitgetrokken om hem te helpen om de problemen op te lossen die hij in Qatar en Japan had. Ik denk dat hij goede progressie heeft geboekt, dus hopelijk komt het dit weekend goed. Hij geeft alles wat hij heeft en dat is heel belangrijk."