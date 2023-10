Herbert waarschuwt Red Bull voor McLaren in Austin

Het team van Red Bull Racing gaat dit weekend in Austin op jacht naar de zoveelste zege van het seizoen. Het Circuit of the Americas is echter geen simpele baan. Het asfalt is enorm hobbelig en volgens Johnny Herbert kan dit nog wel eens in het voordeel van het team van McLaren gaan werken.

Het team van McLaren presteerde zeer sterk in de afgelopen paar races. In Qatar konden ze Red Bull aardig bijhouden en zelfs verslaan. In de Sprint Shootout ging de pole naar Oscar Piastri en de jonge Australiër schreef daarna ook de sprintrace op zijn naam. Het is dan ook de verwachting dat McLaren in Austin ook goed voor de dag gaat komen. De verwachtingen zijn hoog, maar Red Bull is en blijft de grote favoriet.

McLaren

Oud-coureur en huidig analist Johnny Herbert heeft hoge verwachtingen van McLaren in Austin. De Britse coureur legt zijn opvatting uit aan Lucky Block: "Eén van de kenmerken van dit circuit is dat het nogal hobbelig is. Dat kan McLaren nog wel eens gaan helpen. Ze hebben een auto die heel makkelijk te besturen lijkt. In Qatar zagen de prestaties van McLaren er goed uit, ze waren sterk in zowel de Sprint als de Grand Prix. Red Bull moest goed nadenken over de strategie om genoeg marge over te houden."

Verstappen

Toch denkt Herbert niet dat McLaren aanstaande zondag gaat winnen in Austin. De Brit is van mening dat Red Bull simpelweg te sterk is: "Ik zie Red Bull de race wel winnen. Ze hebben nog steeds dat kleine voordeel op de rest van het veld. Wel heeft de RB19 nog steeds een aantal kleine dingen die voor verrassingen kunnen zorgen, maar Max Verstappen kan daar over het algemeen goed mee omgaan. Ik denk dat McLaren in een sterke positie terecht zal komen, maar toch is het nog steeds Max en Red Bull."