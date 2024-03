Herbert weet het zeker: "Max dichtbij een deal met Mercedes"

De situatie rondom het team van Red Bull Racing blijft onrustig. Na de situatie rondom teambaas Christian Horner werd Max Verstappen zelfs in verband gebracht met een transfer naar het team van Mercedes. Volgens Johnny Herbert zou deze deal heel dichtbij zijn.

Begin vorige maand werd duidelijk dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek was gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Uiteindelijk werd hij vrijgesproken door Red Bull, maar dat betekende niet dat de rustig wederkeerde. Er volgde veel kritiek, ook van Jos Verstappen. In de naweeën van die kritiek werd Max Verstappen zelfs in verband gebracht met een mogelijke overstap naar concurrent Mercedes.

Oud-coureur en huidig analist Johnny Herbert stelt dat hij meer weet over de verhalen rondom Verstappen en Mercedes. Hij baalt van deze situatie in de sport en tegenover The Sun spreekt Herbert zich uit: "Het is niet goed voor de Formule 1 wat er nu allemaal aan de hand is. Het helpt daarnaast ook niet dat Red Bull nu de beste coureur van de wereld onder contract heeft staan. Ze zijn nu ook hard op weg om Verstappen richting de uitgang van Red Bull te duwen. Ik heb gehoord dat hij heel dicht bij een deal met Mercedes is."