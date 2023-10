Rosberg leeft mee met Perez: "Fans zijn afhankelijk van hem"

Het team van Red Bull Racing is bezig met het succesvolste seizoen uit hun bestaan. Ze zijn met Max Verstappen wereldkampioen geworden en de Nederlander schonk Red Bull ook de constructeurstitel. De prestaties van Verstappens teamgenoot Sergio Perez vallen echter enorm tegen, Nico Rosberg leeft met hem mee.

Verstappen is bezig met een extreem sterk seizoen waarin hij slechts drie keer niet wist te winnen, Perez heeft het echter veel zwaarder. De Mexicaan won slechts twee Grands Prix en hij worstelde verder met zijn vorm en met de auto. Regelmatig viel hij al af in het tweede gedeelte van de kwalificatie, hierdoor moest hij regelmatig inhaalraces rijden. Perez staat nog wel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar zijn concurrenten zitten hem op zijn hielen.

Social media

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg leeft mee met Perez. De Duitser ziet dat de Red Bull-coureur onder enorme druk staat. Bij Sky Sports spreekt Rosberg zich uit: "Ik heb met hem te doen. Hij voelt de druk van de hele wereld op zijn schouders. De wereld van de sociale media is ook heel kritisch op hem. Alle fans zijn afhankelijk van hem om het spannend te maken, op een bepaalde manier heeft hij ze teleurgesteld. Hij heeft het Verstappen te makkelijk gemaakt."

Hamilton

Rosberg kent het gevoel van Perez. De Duitser denkt terug aan zijn periode bij Mercedes waarin hij het moest opnemen tegen zijn teamgenoot Lewis Hamilton: "Ik had precies hetzelfde met Hamilton. Ik moest het spannend maken en ik moest ervoor zorgen dat het niet saai werd. Hamilton werd op een gegeven moment namelijk te dominant. Het is echt een heel moeilijke situatie waarin Perez nu zit."