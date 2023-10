Marko ontkracht Perez-verhalen: "Er is geen ultimatum"

Afgelopen weekend kwamen er meerdere geruchten naar buiten over het team van Red Bull Racing. Zo zou Sergio Perez moeten vrezen voor zijn plekje bij Red Bull als hij de tweede plaats in het wereldkampioenschap niet weet vast te houden. Volgens Helmut Marko zijn die verhalen echter grote onzin.

Het Zuid-Amerikaanse medium O Globo bracht afgelopen weekend een aantal opvallende geruchten over Red Bull de wereld in. Zo zou er een machtsstrijd zijn tussen teamadviseur Marko en teambaas Christian Horner en zou de positie van Sergio Perez onder druk staan. De Mexicaan is bezig met een lastig seizoen waarin hij veel langzamer is dan zijn teamgenoot Max Verstappen. Hij zou volgens O Globo de tweede plaats moeten vasthouden, anders zou hij zijn plekje bij Red Bull verliezen.

Volgens Red Bull-adviseur zijn al die geruchten echter grote onzin. De verhalen over zijn tweestrijd met Horner zijn volgens Marko pure onzin. De Oostenrijker laat aan OE24 weten dat dit ook geldt voor de verhalen over Perez: "Het zijn allemaal speculaties. Perez heeft geen ultimatum gekregen. Ik denk dat we op dit moment gewoon te veel races winnen en daardoor worden er ongelofelijke verhalen de wereld in geholpen. Iedereen zou de prestaties van Verstappen eens meer moeten gaan waarderen. Max presenteert namelijk echt buitengewoon."