Horner wil regelwijziging zien na pitlane-start Perez

De strenge regels in de Formule 1 omtrent het breken van de parc fermé-regels zorgen voor ergernis. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is het namelijk niet helemaal eens met de bijbehorende straffen. De Brit wil verandering zien en hij wijst naar de recente situatie met Sergio Perez in Qatar.

Perez crashte in Qatar in de sprintrace op zaterdag en dat zorgde ervoor dat zijn auto zwaar beschadigd raakte. Red Bull besloot daarna om zijn chassis te vervangen. Dat zorgde ervoor dat ze te lang aan de auto sleutelden en dat ze de parc fermé-regels overtraden. Perez moest uit de pitlane starten en hij kende een zware race. Williams-coureur Logan Sargeant had in Japan te maken met een soortgelijke situatie toen hij was gecrasht in de kwalificatie en zijn team de auto moest opbouwen.

Red Bull-teambaas Christian Horner wil dat de FIA en de Formule 1 gaan kijken naar een mogelijke regelwijziging op dit gebied. De Brit is namelijk van mening dat het starten vanuit de pitlane een te strenge straf is in dit soort situaties. In gesprek met Autosport legt Horner zijn mening over deze situatie uit: "Ik denk dat het iets is waar we als sport naar moeten gaan kijken. Het moet iets verstandigers zijn, want we hebben dit nu al twee keer gezien met eerst Williams en daarna wij. Dit is verre van ideaal."