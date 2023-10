Mercedes inspireert Hamilton: "Iedereen werkt heel hard"

Het team van Mercedes is bezig met een redelijk tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal wilde meevechten om de zeges, maar de achterstand op Red Bull Racing is momenteel te groot. Lewis Hamilton is teleurgesteld, maar hij is wel blij met het harde werk van zijn team. Hij laat weten dat ze hem inspireren.

Mercedes staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar daar zijn ze allesbehalve tevreden mee. Wie een blik op de resultaten werpt, ziet dat de achterstand op Red Bull zeer fors is. De Oostenrijkse renstal is vrijwel elk weekend de snelste en alleen in Singapore werden ze verslagen. In dat weekend kwam Ferrari-coureur Carlos Sainz als winnaar over de streep, Mercedes heeft dus nog steeds geen race gewonnen.

Hamilton baalt als een stekker, want hij wil zeer graag meevechten om de zeges en de titels. De Britse zevenvoudig wereldkampioen blijft wel hoopvol en hij legt dit uit aan de internationale media: "Ik was recent op bezoek bij onze aero-afdeling. Het was wel duidelijk dat niemand daar tevreden was met onze prestaties van dit jaar. Maar, het was enorm bemoedigend om te zien hoe hard iedereen werkt. Iedereen was geconcentreerd bezig met wat ze moesten doen, ze waren keihard aan het pushen. Dat was voor mij heel inspirerend om te zien."