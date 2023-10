Haas onthult speciale livery voor thuisrace

Het team van Haas rijdt dit weekend in Austin een thuisrace. Het team is vooralsnog de enige Amerikaanse renstal op de grid en dat willen ze vieren tijdens het aankomende raceweekend. De wagens van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen zijn dan ook voorzien van een eenmalige livery.

Haas onthulde vorige week al de speciale racepakken voor Hülkenberg en Magnussen. De stars & stripes van de Amerikaanse vlag kwamen hier in terug. Vandaag deelt het team digitale beelden van de kleurstelling voor het aankomende weekend. De wagens zullen op het Circuit of the Americas voorzien zijn van een nieuw likje verf. De kleuren van de Amerikaanse vlag zullen veelvuldig aanwezig zijn op de wagens.

Getting that US glow up 馃嚭馃嚫猸愶笍



Your first look at our special livery we’ll be running in Austin this weekend!#HaasF1 #USGP pic.twitter.com/qKpWfyhCEe