Verstappen wil legendarische Ferrari van Schumacher kopen

Max Verstappen is oppermachtig in dienst van het team van Red Bull Racing. De Nederlander heeft nu drie titels gepakt in dienst van de Oostenrijkse renstal. Verstappen kijkt echter ook naar de concurrentie, hij droomt er namelijk van om een legendarische Ferrari-bolide aan te schaffen.

Verstappen staat bekend als een groot liefhebber van de autosport. De Nederlander pakt nu veel successen in dienst van Red Bull, maar hij kent ook zijn klassiekers. Hij ging als klein jongentje veel om met de familie Schumacher en hij zag Michael Schumacher dan ook uitgroeien tot zevenvoudig wereldkampioen. Schumacher pakte zijn zevende wereldtitel in 2004 en de auto waarmee hij dat deed leeft nog steeds in de dromen van Verstappen.

De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wil de Ferrari F2004 namelijk in handen krijgen. Op een grappende wijze doet hij in gesprek met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport een oproep aan Ferrari: "Ik zou graag alle Red Bull-auto's waarmee ik kampioen ben geworden in mijn garage willen hebben. Daarnaast zou ik ook graag de F2004 van Schumacher willen hebben, dat is een geweldige auto. Ik weet alleen niet hoe ik die zou moeten kopen. Dit is een verzoek aan John Elkann, ik hoop dat hij dit interview leest en mij belt!"