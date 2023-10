Magnussen verwacht geen wonderen van Haas-updates

Het team van Haas verschijnt aankomend weekend in Austin aan de start met een flink aangepaste auto. De Amerikaanse renstal introduceert namelijk een groot updatepakket. Kevin Magnussen hoopt op goede resultaten, maar hij waakt wel voor te enthousiaste reacties. Hij verwacht geen wonderen.

Het team van Haas is bezig met een redelijk tegenvallend seizoen in de koningsklasse van de autosport. Ze staan momenteel op de negende plaats in het constructeurskampioenschap met slechts twaalf punten. Alleen het team van AlphaTauri is bezig met een slechter seizoen. Haas wil terugslaan en dat gaan ze aankomend weekend doen met een verregaand updatepakket. Er wordt zelfs gesproken over een soort B-spec.

Bij Haas ontkennen ze de verhalen over een B-spec. Coureur Kevin Magnussen heeft goede hoop, maar de Deen blijft ook realistisch. In gesprek met RaceFans is hij duidelijk: "Ik ben blij met de updates en ik heb er enorm veel zin in. Het is fijn voor het team dat ze iets nieuws hebben om mee te spelen. Hopelijk kunnen we meer performance vinden. Ik denk niet dat het realistisch is om wonderen te verwachten in Austin. Natuurlijk willen we daar allemaal van dromen, maar realistisch gezien duurt het een race of twee om het te begrijpen. Ik ben blij dat we nu wel vooruit kunnen kijken."