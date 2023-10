Dit record kan Verstappen evenaren in Austin

Max Verstappen heeft dit seizoen het hoogst haalbare al bereikt. De Nederlander prolongeerde anderhalve week geleden in Qatar zijn wereldtitel. Dat betekent echter niet dat de kersvers wereldkampioen nu achterover gaat leunen. Aankomend weekend in Austin kan hij echter weer geschiedenis schrijven, hij kan namelijk zijn eigen record evenaren.

Verstappen is bezig met een extreem sterk seizoen in de Formule 1. De Red Bull-coureur is haast onverslaanbaar en hij heeft bijna alles gewonnen. Hij heeft dit seizoen slechts drie Grands Prix niet gewonnen, alleen Sergio Perez (twee keer) en Carlos Sainz wisten hem te verslaan. Verder is Verstappen onverslaanbaar en dat kan ervoor zorgen dat hij dit seizoen nóg een record mag bijschrijven.

Verstappen staat momenteel op veertien zeges in het huidige seizoen. Als hij aankomend weekend in Austin wint, dan komt hij dus op vijftien zeges in 2023 te staan. Wie een blik werpt op de statistieken ziet dat Verstappen dan zijn eigen record uit 2022 evenaart. Vorig jaar brak hij namelijk het record voor de meeste zeges in één seizoen. Hij nam toen het record over van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Bij een zege in Austin heeft Verstappen zichzelf geëvenaard en kan hij dus in Mexico zijn eigen record verbreken.