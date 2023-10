Verstappen droomt van Le Mans: "Wil dan wel meestrijden om de zege"

Max Verstappen heerst momenteel in de Formule 1. De Nederlander werd vorige week in Qatar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij is bezig met een recordbrekend jaar. Verstappen geniet van het racen in de koningsklasse van de autosport, maar toch kijkt hij al verder. Hij deelt nogmaals zijn ambitie om voor succes te gaan in de 24 uur van Le Mans.

Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij in de toekomst wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. De Red Bull Racing-coureur is een groot fan van de enduranceracerij en in de onlinewereld heeft hij dan ook regelmatig deelgenomen aan dit soort wedstrijden. Hij heeft al een eigen raceteam opgezet en Verstappen zet dan ook de eerste stappen richting de deelname aan één van de parels van de internationale autosport.

Zege

Anderhalve week geleden werd bekend gemaakt dat ook Aston Martin gaat deelnemen in de Hypercar-klasse. Ze gaan rijden met de Valkyrie, een auto die is ontworpen door Red Bull-man Adrian Newey. In gesprek met F1 TV laat Verstappen weten dat hij de droom niet uit zijn hoofd heeft gezet: "Ik wil zeker meedoen aan Le Mans. Alles moet wel goed op zijn plek vallen. Ik voel er weinig voor om gewoon aan te komen waaien als veldvulling. Ik wil een goede voorbereiding hebben en ik wil kunnen meestrijden om de zege."

RB17

Meedoen in een door Newey ontworpen wagen, ziet Verstappen daarnaast ook wel zitten. Of dat nou is met de Valkyrie of met de aanstaande Red Bull-Hypercar RB17, dat maakt Verstappen niet uit: "Natuurlijk is er daar wel een Balance of Performance, dat maakt het allemaal wat lastiger. Ik wil alleen meedoen als we competitief kunnen zijn. Het zou fantastisch zijn om deel te nemen met de RB17, als dat mogelijk is. Dus wie weet!"