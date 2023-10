'Horner en Marko voeren machtsstrijd binnen Red Bull'

Het team van Red Bull Racing is bezig met een zeer succesvol seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft met Max Verstappen de wereldtitel gepakt en ze zijn ook al de constructeurskampioen. Toch gaat er nu een opvallend gerucht rond in Zuid-Amerika, Helmut Marko en Christian Horner zouden lijnrecht tegenover elkaar staan.

Het grote Zuid-Amerikaanse nieuwsmedium El Globo kwam dit weekend met een aantal opvallende geruchten over Red Bull Racing naar buiten. Het medium meldt dat er een machtsstrijd gaande zou zijn bij de Oostenrijkse renstal. Red Bull-teambaas Christian Horner en de Thaise aandeelhouders van Red Bull zouden recht tegenover teamadviseur Helmut Marko en Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff staan. Horner zou er volgens Globo op uit zijn om Marko uit het team te krijgen. Deze week zou er een vergadering op de planning staan waarbij Marko voor het eerst moet vrezen voor zijn plekje.

Of het gerucht klopt, is niet duidelijk. In de afgelopen weken leken Marko en Horner juist op een normale manier met elkaar om te gaan tijdens de raceweekenden. El Globo meldt daarnaast dat ook Sergio Perez zou moeten vrezen voor zijn plekje bij het team. De Mexicaan beschikt over een contract tot en met volgend seizoen, maar volgens het Zuid-Amerikaanse medium heeft hij een ultimatum gekregen. Als hij de tweede plaats in het wereldkampioenschap niet vast weet te houden, dan wordt hij toch vervangen. El Globo beweert dat Daniel Ricciardo hem dan vervangt.