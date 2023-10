Lawson gaat vol voor Super Formula-titel na AlphaTauri-invalbeurt

De invalbeurt van Liam Lawson bij het team van AlphaTauri zit er alweer op. Volgende week zal Daniel Ricciardo weer plaatsnemen in de wagen. Lawson zit echter niet stil, want hij gaat zijn Super Formula-seizoen in Japan afmaken. Hij hecht daar zeer veel waarde aan.

Lawson werd in Zandvoort opgetrommeld als de vervanger van de geblesseerde Ricciardo. De Australiër had zijn middenhandsbeentje gebroken bij een crash in de tweede vrije training. Lawson maakte daarna een zeer solide indruk in de koningsklasse van de autosport. De Nieuw-Zeelander scoorde in Singapore zelfs zijn eerste WK-punten, maar dat was niet genoeg voor een permanent zitje in het aankomende seizoen.

Lawson gaat zich nu weer volledig focussen op de Super Formula. In Japan maakte heel indruk, hij maakt zelfs nog kans op de titel. In gesprek met Motorsport.com legt hij uit dat het belangrijk is voor hem: "Ik denk dat het een enorme impact kan hebben op mijn loopbaan, al helemaal als je kijkt naar mijn weekend in Qatar. Ik ben straks wel aanwezig in Austin en vanaf daar vlieg ik direct naar Japan voor de laatste races in Japan. Dus tot die tijd bereid ik mij voor op dat avontuur, ik blijft natuurlijk ook nog gewoon mijn dingen doen voor Red Bull."