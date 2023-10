Extreme hitte in Qatar kwam als verrassing voor Alonso

De snikhete Grand Prix van Qatar zorgde na afloop voor gefronste wenkbrauwen binnen de paddock omdat meerdere coureurs onwel uit de auto stapten. Teams en coureurs eisten maatregelen om dit te voorkomen. Fernando Alonso, in dienst van Aston Martin, was een van die coureurs, hoewel de extreme warmte deels als een verrassing kwam.

"Het was niet zo erg tijdens de vrije training," vertelde de tweevoudig wereldkampioen van 2005 en 2006 tegen de internationale media. "Misschien omdat het toen winderig was of iets dergelijks en nu misten we de wind, die ventilatie. Het was dus extreem."



De Spanjaard hoopt dat de FOM en de FIA ingrijpen om dit soort situaties te voorkomen "We moeten echt kijken of er voor de toekomst een oplossing is. In sommige extreme omstandigheden kunnen we misschien overeenkomen om de start uit te stellen."