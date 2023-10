Villeneuve haalt uit naar Ricciardo: "Willen jullie lachen in reclames?"

Na weken van afwezigheid keert Daniel Ricciardo volgende week weer terug in de Formule 1. De Australiër is voldoende hersteld van zijn gebroken middenhandsbeentje en hij kan dus weer plaatsnemen in zijn AlphaTauri-bolide. Jacques Villeneuve laat doorschemeren dat helemaal geen fan is van Ricciardo.

Ricciardo brak zijn middenhandsbeentje bij een crash in de tweede vrije training op het circuit van Zandvoort. De Australiër werd sindsdien vervangen door Liam Lawson. De jonge Nieuw-Zeelander maakte een goede indruk en hij scoorde in Singapore zelfs WK-punten. Toch besloot teameigenaar Red Bull dat Ricciardo volgend seizoen het rijdersduo van AlphaTauri vormt met Yuki Tsunoda. Volgende week in Austin neemt Ricciardo weer deel aan de koningsklasse van de autosport.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve laat doorschemeren dat hij geen grote fan is van de Australische coureur. Villeneuve spreekt zich wel vaker fel uit en ook ditmaal is dat het geval. De Canadese voormalig Formule 1-coureur is nogal duidelijk als hij Ricciardo bespreekt met La Gazzetta dello Sport: "Ik zou graag aan kinderen die ooit Formule 1-coureur willen worden iets willen vragen. Willen jullie dit vanuit jullie passie doen, of willen jullie dit doen omdat je net zoals Daniel Ricciardo wil zijn en dat je dus wil lachen in reclamespotjes?"