Lawson baalt van pijnlijk einde invalbeurt

Liam Lawson reed afgelopen weekend in Qatar zijn voorlopig laatste Grand Prix. Het is immers de verwachting dat Daniel Ricciardo in Austin weer instapt bij AlphaTauri. Lawson kon zijn inval-avontuur niet afsluiten op de manier waarop hij dat zou willen doen en daar baalt hij flink van.

Lawson zat sinds de Nederlandse Grand Prix in de cockpit. Ricciardo brak in Zandvoort zijn middenhandsbeentje en jongeling Lawson mocht sindsdien veel meters maken bij AlphaTauri. Hij maakte zeer veel indruk en hij was regelmatig sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. In Singapore pakte Lawson zelfs WK-punten, maar bij zijn laatste race in Qatar ging het niet lekker. Hij werkte zijn slechtste weekend af en hij kwam als zeventiende over de streep.

Lawson baalde als een stekker van zijn teleurstellende resultaat. De Nieuw-Zeelander wilde beter presteren en hij trekt nu met een teleurstellend gevoel naar Japan, daar komt hij weer in actie in de Super Formula. Aan RaceFans laat hij weten dat hij baalt van het einde van zijn invalbeurt: "Je wil zoiets natuurlijk afsluiten met een hoogtepunt, dus dit is best zwaar. We moeten hier wel naar kijken. In de eerste paar races ging het heel goed, maar dit weekend had ik heel veel moeite. Het ging echt heel goed, dus helpt niet. Ik vind het jammer dat ik mijn run zo moet afsluiten."