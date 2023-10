Wolff geeft toe: "Lewis dineerde met Ferrari-kopstuk"

Het team van Mercedes is niet bezig met het beste seizoen uit hun bestaan, maar ze sloegen enkele maanden geleden welke een grote slag. Ze verlengden het contract van Lewis Hamilton en dat zorgde voor veel grote opluchting. Toto Wolff geeft aan dat Hamilton niet weg wilde, maar dat hij wel sprak met Ferrari.

Hamilton begon aan het huidige seizoen met een aflopend contract. Maandenlang ging het over de toekomst van Hamilton, maar bij Mercedes verwachtte men dat de Britse zevenvoudig wereldkampioen snel zou bijtekenen. Het duurde echter zeer lang en er gingen steeds meer geruchten rond over een mogelijke overstap van Hamilton naar Ferrari. Deze transfer kwam er niet van, maar Hamilton gaf later wel toe dat hij had gesproken met Ferrari.

Gesprekken

Volgens de Brit waren deze gesprekken niet serieus, maar hij gaf geen verdere details. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft iets meer duidelijkheid bij La Gazzetta dello Sport: "Het duurde eventjes, maar het was duidelijk dat Lewis bij ons zou blijven. Een tijdje terug vertelde Lewis dat hij gedineerd met John Elkann, maar hij zei ook dat hij niet zou vertrekken. Toen dat gesprek met Ferrari in de media belandde, liet Lewis mij weer weten dat hij niet onderhandelde met andere teams."

Toekomst

Wolff is heel erg blij dat Hamilton zich aan zijn woord hield en dat hij gewoon bijtekende. Volgens de Oostenrijkse teambaas beschikt Mercedes nu over een sterke line-up voor de toekomst: "Ik heb geen enkel moment getwijfeld aan deze deal. We hebben George Russell ook nog minimaal twee jaar voor ons rijden. Hij is de toekomst, hij is na Lewis de volgende generatie. Wij zijn heel erg blij."