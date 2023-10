Hamilton wil Perez inhalen: "Hangt van zijn prestaties af"

Het team van Red Bull Racing gaat er alles aan doen om in de komende Grands Prix de tweede plaats van Sergio Perez in het wereldkampioenschap veilig te stellen. Lewis Hamilton kan deze plek nog van hem afpakken, volgens de Brit hangt dit vooral van de prestaties van Perez af.

Perez staat momenteel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Aangezien zijn teamgenoot Max Verstappen al wereldkampioen is, kan Perez alleen nog maar terugvallen in het kampioenschap. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur staat nu op 224 punten, zijn naaste belager Lewis Hamilton volgt met 194 punten. Aangezien Perez het in de afgelopen weken zeer moeilijk had, is er een reële kans dat Hamilton hem gaat inhalen.

Perez

Hamilton wil er alles aan gaan doen om zijn team Mercedes de tweede plaats in het constructeurskampioenschap te bezorgen, stiekem droomt hij zelf ook van deze positie. De Brit geeft eerlijk toe dat dit lastig gaat worden, in gesprek met Speedweek laat hij zijn dromen spreken: "Op papier zou Checo met gemak tweede moeten worden in het wereldkampioenschap. Of ik nog bij hem in de buurt kan komen in het kampioenschap, hangt volledig van zijn prestaties af."

Constructeurskampioenschap

Hamilton zal zich echter vooral gaan focussen op het resultaat van zijn team Mercedes. Momenteel strijden ze met Ferrari om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap: "Wat ons betreft, kan ik met trots zeggen dat we gedurende het jaar sterk zijn geworden. In de meeste races was ik dan ook best tevreden met mijn resultaat. We staan op de tweede plaats en dat willen we ook zo houden. Eerlijk is eerlijk, ik wil ook nog graag die tweede plaats in het wereldkampioenschap pakken."