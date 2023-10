Marko ziet crisissituatie bij Perez

Het verschil tussen Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez is dit seizoen zeer groot. Terwijl Verstappen afgelopen weekend in Qatar wereldkampioen werd, zakte Perez weer door het ijs. Helmut Marko geeft toe dat Perez zich in een crisissituatie bevindt, maar dat Red Bull hem zoveel mogelijk gaat helpen.

Perez staat nog op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar dat is vooral een erfenis van zijn goede resultaten in de eerste fase van het seizoen. De Mexicaan won toen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, maar daarna zakten zijn prestaties volledig in. De Mexicaan viel regelmatig vroeg af in de kwalificaties, hij moest zich vaak door het middenveld heen vechten en hij kan het tempo van Max Verstappen simpelweg niet bijhouden.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is eerlijk genoeg om toe te geven dat Sergio Perez zich momenteel in een crisissituatie bevindt. In de voorgaande maanden was Marko zeer kritisch, maar hij heeft zijn toon aangepast. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 legt Marko het uit: "Checo moet er gewoon het beste uit gaan halen zonder dat hij naar de prestaties van Verstappen moet kijken. Wij proberen hem hier dan ook bij te helpen. Zoals je kunt zien is er helemaal geen kritiek vanuit het team. We bieden alleen maar hulp."