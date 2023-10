Mercedes hoopt veel te kunnen leren van nieuwe vloer

Het team van Mercedes doet er alles aan om volgend seizoen weer mee te kunnen vechten om de prijzen. De Duitse renstal introduceert daarom dit seizoen al een aantal grote updates. In Austin komen ze met een nieuwe vloer en James Allison hoopt dat zijn team hierdoor weet of ze de juiste weg in zijn geslagen.

Mercedes ligt dit seizoen ver achter op het team van Red Bull Racing. De Duitse renstal vecht vooral duels uit met Ferrari, McLaren en Aston Martin. In 2024 wil Mercedes weer toeslaan en om dit doel te bereiken, testen ze dit seizoen al meerdere nieuwe onderdelen uit. In Austin komen ze over anderhalve week met een flink updatepakket waar de nieuwe vloer een groot onderdeel van is.

Technisch directeur James Allison hoopt dat de nieuwe vloer Mercedes nieuwe inzichten gaat geven. Allison legt uit wat de verwachtingen zijn en hij wordt geciteerd door RaceFans: "Hopelijk geeft het ons een beetje rondetijd, dat kan altijd een voordeel zijn. Het is vooral heel nuttig omdat het ons de kans geeft om te zien of we de juiste richting in zijn geslagen. De rondetijden zullen echter maar een beetje beter worden. Het is zeker bruikbaar, maar ga er niet vanuit dat we zomaar Max Verstappen gaan inhalen."