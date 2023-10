Rosberg zet Verstappen in top vijf beste coureurs ooit

Max Verstappen werd afgelopen weekend voor de derde keer in zijn loopbaan wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur pakte daarmee het hoogst haalbare in zijn ijzersterke seizoen. Nico Rosberg is lovend en hij stelt dat Verstappen bij de vijf beste coureurs ooit hoort.

Verstappen heerst dit seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij won dit jaar slechts drie Grands Prix niet, hij werd namelijk tweemaal verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez en eenmaal was Ferrari-coureur Carlos Sainz sneller. Verstappen lijkt hier niet mee te zitten, want hij was maandenlang onverslaanbaar. In Monza verbrak hij bijvoorbeeld het record van de meeste zeges op rij in de Formule 1.

Top vijf

Zijn zegereeks werd door Sainz beëindigd, maar dat betekent niet dat Verstappen te stoppen is. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg omschrijft Verstappens resultaten als 'spectaculair'. In gesprek met Sky Sports stelt Rosberg dat Verstappen bij de vijf beste coureurs ooit hoort: "De manier waarop hij nu rijdt, dat is bijna net zo goed als Fangio, Schumacher, Senna en Hamilton. Het is echt historisch. Zijn indrukwekkende vorm, het niveau waarop hij dit jaar rijdt en de records die hij pakt. Het is echt unreal."

Motivatie

Rosberg stelt ook dat Verstappen met zijn snelheid zijn werkgever Red Bull Racing beter maakt. De Oostenrijkse renstal presteert ook sterk en Rosberg snap dit. De Duitse oud-coureur legt zijn redenatie uit: "Het is voor iedereen in het Red Bull-team enorm motiverend om te weten dat ze één van de beste coureurs allertijden onder contract hebben staan. Het is iets opbeurends en dat zal hen dan ook motiveren."