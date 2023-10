Horner ziet nieuwe talenten bij 'diamant' Verstappen

Max Verstappen werd afgelopen weekend voor het derde keer seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander verkeert dit jaar in bloedvorm en daarmee maakt hij veel mensen trots. Christian Horner vergelijkt Verstappen met een ruwe diamant die steeds meer is gaan schitteren.

Verstappen werd afgelopen weekend met twee vingers in de neus wereldkampioen. Hij had genoeg aan drie puntjes in de sprintrace en hij voldeed aan zijn opdracht. Hij kwam als tweede over de streep en toen barstte het feest bij Red Bull los. Ze hielden echter wel het hoofd koel, want een dag later schreef Verstappen de Grand Prix op zijn naam. Verstappen gaf daarna aan dat hij in de komende weken ook wil gaan winnen.

Red Bull-teambaas Christian Horner is te spreken over de huidige resultaten van Verstappen. De Brit is trots en hij deelt met RaceFans hoe hij de opmars van Verstappen heeft beleefd: "Sinds het moment dat hij in de auto stapte is hij snel en dat voegt hij nu echt samen met zijn ervaring. Toen hij arriveerde in de Formule 1 was hij een soort ruwe diamant, nu is hij een gepolijste diamant. Ik denk dat hij zijn ruwe aspecten heeft behouden en dat nu ook ervaring met zich meebrengt."