Verstappen wijst naar McLaren: "Ze hebben de beste line-up"

Max Verstappen kroonde zich afgelopen weekend in Qatar tot wereldkampioen. De Nederlander won zijn titel in de sprintrace, maar hij werd daar wel verslagen door Oscar Piastri. De McLarens waren de grootste uitdager van Verstappen in Qatar en hij is dan ook te spreken over zijn nieuwe concurrenten.

Het team van McLaren heeft een opmerkelijke opmars gemaakt tijdens het huidige Formule 1-seizoen. De Britse renstal reed in de eerste races nog rond in het achterveld, maar na een aantal updates ging het steeds beter. Inmiddels zijn ze de grootste uitdager van Red Bull Racing en Verstappen. In Qatar stonden Piastri en Lando Norris in zowel de sprintrace als de Grand Prix op het podium. In Japan stonden beide coureurs ook al op het podium.

Max Verstappen is dan ook positief over zijn nieuwe concurrenten. Het is algemeen bekend dat hij het goed kan vinden met Norris en tijdens de persconferentie voor de top drie sprak hij zich uit over McLaren: "Ik denk dat ze als team het meest consistent presteren vergeleken met onze andere concurrenten. Ik denk dat ze beste line-up hebben van al die teams. Ze doen het dus heel erg goed. Het wordt interessant tot het einde van het jaar, maar we zien begin volgend jaar pas echt waar iedereen staat."