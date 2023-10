Vasseur wijst kerbstones aan als oorzaak uitvalbeurt Sainz

Carlos Sainz kende een teleurstellend raceweekend in Qatar. De Spanjaard kon niet eens van start gaan in de Grand Prix omdat Ferrari vlak voor de start een probleem ontdekte bij de brandstoftank. Volgens teambaas Frédéric Vasseur werd dit probleem veroorzaakt door de veelbesproken kerbstones.

De kerbstones speelden een hoofdrol in Qatar. De organisatie had het circuit van Losail op een aantal punten aangepast en ze hadden ook gloednieuwe piramidevormige kerbstones geplaatst. Deze dingen zorgden ervoor dat de banden het te zwaar kregen waardoor alle coureurs verplicht drie pitstops moesten maken. Niet alleen de banden konden de kerbs niet aan, ook de auto's kregen zware klappen zodra de coureur wijd ging.

Brandstoftank

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stelt dat zijn team pas vlak voor de start van de Grand Prix het probleem ontdekte. De Fransman legt aan Sky Sports uit waarom zijn team het probleem pas zo laat ontdekte: "Er zijn regels en we moeten dat respecteren. Het probleem ontstond toen we de brandstof in de auto deden, niet daarvoor. Je kunt wel zeggen dat we de brandstof eerder in de tank moesten doen, maar zo werkt het niet. Er was niet genoeg tijd om de brandstoftank te vervangen."

Kerbs

Vasseur kan niet met honderd procent zekerheid zeggen waardoor het lek werd veroorzaakt. De Fransman denkt echter wel te weten wat de oorzaak was van de pijnlijke uitvalbeurt van Sainz: "De brandstoftank is er nog niet uitgehaald, maar het komt waarschijnlijk door de kerbs. Het lek ziet er heel erg groot uit en de schade lijkt dus aanzienlijk te zijn. Het is waarschijnlijk gebeurd in één van de laatste rondjes van de sprintrace."