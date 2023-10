Horner trots op Verstappen: "Hij liet zich niet afleiden door zijn titel"

Max verstappen kende een zeer sterk raceweekend in Qatar. Op zaterdag kwam hij als tweede over de streep in de Sprint en daarmee stelde hij zijn derde wereldtitel veilig. Gisteren won hij de Grand Prix en volgens Christian Horner liet Verstappen zich niet afleiden door zijn wereldtitel.

Verstappen claimde al op zaterdag zijn derde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur vierde na afloop van de sprintrace een klein feestje en daarna moest hij zich wel focussen op de race. Dat deed hij en de Nederlander reed een foutloze Grand Prix. Bij de start verdween Verstappen aan de horizon en zijn zege kwam eigenlijk op geen enkel moment echt in gevaar.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was enorm trots op het resultaat van zijn coureur. Horner loofde Verstappen in gesprek met Viaplay: "Max presteert echt op topniveau. Hij liet zich vandaag niet afleiden door het feit dat hij zijn derde wereldtitel had gepakt. Je kan zien dat alle coureurs op het podium erg hard hadden gewerkt. Het was een andere race dan normaal omdat we van de andere teams wisten hoelang de stints zouden duren. Om geen nadeel te ondervinden van een Safety Car, besloten we in de slotfase te stoppen voor de mediums. Ook de pitcrew heeft het dus geweldig gedaan."