Horner leeft mee met Perez: "We gaan met hem praten"

Max Verstappen schreef vandaag de extreem zware Qatarese Grand Prix op zijn naam. Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez had het zwaar, hij kreeg meerdere straffen en hij scoorde nog maar net een puntje. Teambaas Christian Horner gaat in gesprek met Perez.

In Qatar speelde de track limits weer een zeer grote rol. Veel coureurs werden bestraft voor het overschrijden van de track limits tijdens de race. Perez was een echte veelpleger, want hij kreeg drie (!) tijdstraffen voor het overschrijden van deze track limits. Hij startte de race daarnaast ook vanuit de pitlane waardoor hij een fikse inhaalrace moest rijden. Dit lukte dus maar half vanwege zijn straffenregen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner leeft mee met Perez. De teambaas wil om tafel gaan met Perez om een oplossing te vinden, zo laat hij weten aan F1 TV: "Ik denk dat we met Checo moeten gaan praten over waardoor hij zo vaak over de track limits ging. Het was een zwaar weekend voor hem en we gaan hem zoveel mogelijk helpen. Hij heeft onze support en we proberen hem terug op zijn oude niveau te brengen. Gelukkig scoorde Lewis vandaag geen punten en viel de score van Fernando ook mee. Checo staat nog steeds tweede, maar hij moet wel snel zijn vorm terugvinden."