Marko onthult nieuw doel Verstappen: "Vijftigste zege"

Max Verstappen schreef vandaag met gemak de Qatarese Grand Prix op zijn naam. De Nederlander overleefde de bloedhitte en kwam met een voorsprong van bijna vijf seconden op zijn concurrenten als winnaar over de finish. Volgens Helmut Marko was Verstappen echter net zo sterk als altijd.

Verstappen heeft dit seizoen regelmatig races gewonnen met een enorme voorsprong op de rest van het veld. Een voorsprong van twintig seconden is niet vreemd voor hem. Ditmaal was het echter een voorsprong van 4,833 seconden, maar dat kwam mede door het verplichte aantal pitstops. Alle coureurs moesten immers minimaal drie keer stoppen vanwege de bandenzorgen van de FIA.

Soeverein

Red Bull-adviseur Helmut Marko zag dat Verstappen nat van het zweet uit zijn auto stapte. De teamadviseur had in gesprek met de Duitse tak van Slu Sports ook nog iets te zeggen over diens voorsprong: "Max heeft soeverein gecontroleerd. Dat hebben we kunnen zien in de slotfase van deze Grand Prix. Toen hij de snelste ronde wist te noteren, zagen wij dat hij nog wel iets in zijn reserve had zitten."

Recordjacht

Verstappen won de race terwijl hij de wereldtitel al op zak had. Gisteren werd hij in de sprintrace immers al wereldkampioen, maar dat betekende niet dat hij vandaag lekker rustig aan deed. Marko stelt zelfs dat Verstappen weer verder gaat met jagen op records: "De vijftigste zege van Max is het doel en we willen als team ook graag twintig races in één seizoen gaan winnen. Met de vorm die wij nu hebben en met onze goede auto, is dat zeker mogelijk."