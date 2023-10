Norris juicht: "Ik heb geleerd van mijn fouten"

Lando Norris begon het weekend met een teleurstelling. Hij overschreed de track limits in de kwalificatie waardoor hij zijn tweede startplaats verloor. Vanuit de buik van het veld reed Norris naar de derde plaats in de race en daar was hij achteraf zeer tevreden mee.

Norris reed vrijwel de hele Grand Prix vlak achter de wagen van zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De Brit voelde zich goed, maar het team greep in. Ze besloten dat de coureurs niet met elkaar mochten vechten en dat ze niet van positie mochten wisselen. Norris mopperde eventjes, maar hij voldeed aan de eis van hogere hand. De Brit reed daarna naar het podium en hij sprong na afloop in de armen van zijn team.

Norris was zeer tevreden met zijn resultaat. Hij sloot het weekend met een groot succes af en dat deelde hij ook met interviewer van dienst David Coulthard: "Dit was een geweldige race van start tot finish. Ik had een goede openingsronde, ik heb geleerd van mijn fouten. De start was goed en de pace was vrijwel de hele race goed. Ik ben blij, want het was stressvol, heet en enorm zweterig. Het team heeft het ook geweldig gedaan, drie podiums op rij. Ze hebben ook nog eens een pitstop van 1,8 seconden voor elkaar gebokst!"