Perez en Ocon blijven onbestraft na titelbeslissende crash

Sergio Perez viel vandaag uit in de sprintrace na een crash met Esteban Ocon en Nico Hülkenberg. De drie raakten elkaar waardoor ze allemaal uitvielen. De stewards besloten de zaak onder de loep te nemen, maar ze zagen niet wat mogelijk tegen de regels is.

Perez en Ocon eindigden in de grindbak en ze moesten zich dan ook melden in het kantoortje van de stewards. Daar werd uiteindelijk besloten om beide coureurs geen straf te geven voor het incident. Volgens de stewards had Ocon niet door dat Perez naast Hülkenberg reed. Aangezien de Franse Alpine-coureur net de aanval wilde openen op Hülkenberg, ging het mis voor de drie coureurs. Volgens de stewards was het dus een race-incident.