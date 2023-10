Mercedes feliciteert drievoudig wereldkampioen Verstappen

Max Verstappen kroonde zich gisteren in de sprintrace voor het derde seizoen op rij tot wereldkampioen in de Formule 1. Na afloop van de sprintrace regende het complimenten aan het adres van Verstappen. Meerder teams deelden hun felicitaties, ook Mercedes deed dat.

Mercedes en Verstappens team Red Bull Racing vochten in 2021 een bizar kampioensduel uit. De gemoederen liepen twee jaar terug hoog op, maar nu is alles anders. Mercedes toont zich van hun competitieve kant door op de sociale kanalen felicitaties uit te delen aan Verstappen. De renstal schrijft dat Verstappen een opmerkelijk sterk seizoen heeft gereden en dat hij nu onderdeel is van een speciale groep coureurs. Ze plaatsen ook een aantal foto's van Verstappen met George Russell en Lewis Hamilton.