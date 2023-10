Norris sportief: "Ik wil Max en Oscar feliciteren"

Achter zijn teamgenoot Oscar Piastri en kersvers drievoudig wereldkampioen Max Verstappen kwam Lando Norris als derde over de streep. In Qatar reed Norris een wisselvallige sprintrace, maar hij pakte wel weer een podium. Na afloop was hij sportief, maar ook zelfkritisch.

Norris is bezig met een redelijk tegenvallend raceweekend op het circuit van Losail in Qatar. In de kwalificatie verloor hij zijn tweede tijd, in de Sprint Shootout ging hij te wijd waardoor hij de pole misliep en in de sprintrace verloor hij in eerste instantie veel posities. In de slotfase vocht hij zich terug en profiteerde hij van de terugvallende zachte banden van George Russell. Norris kwam als derde over de streep en was daarna heel sportief.

Na afloop van de race deelde Norris eerst felicitaties uit aan zijn winnende teamgenoot Oscar Piastri en aan zijn titelwinnende vriend Max Verstappen. Hij deed dit nog eens dunnetjes over in gesprek met Nico Rosberg: "Ik wil eerst even Max en Oscar feliciteren. Voor mij was het een zware race, ik had een slechte start. Daardoor werd alles veel lastiger dan ik wilde, maar ik vocht mij wel goed terug. Het racen was leuk en ik had veel mooie inhaalacties in de laatste paar rondjes."

