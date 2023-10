Horner extreem trots: "Nog nooit zo'n competitieve coureur gezien"

Max Verstappen kroonde zich vandaag in Qatar tot drievoudig wereldkampioen Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kwam als tweede over de lijn en dat was meer dan genoeg voor de wereldtitel. Bij Red Bull is men trots, Christian Horner noemt Verstappen de meest competitieve coureur die hij ooit heeft gezien.

Voorafgaand het Qatarese raceweekend was al duidelijk dat Verstappen goed had aan slechts drie WK-punten om de wereldtitel te pakken. Halverwege de sprintrace was de titel een feit omdat zijn enige uitdager Sergio Perez van de baan werd getikt door Esteban Ocon. Verstappen hield daarna zijn hoofd koel en pas na de finish kon het feestje losbarsten. Red Bull-teambaas Christian Horner jubelde daarna in zijn oren.

Na de eerste vreugdekreten, knuffels en champagneslokken meldde Horner zich bij de media. De Britse teambaas had in gesprek met Sky Sports lovende woorden in petto voor Verstappen: "Hij heeft dit jaar op een buitenaardse manier gereden. Alles wat hij heeft gedaan dit jaar was fenomenaal. Hij is de meest competitieve coureur die ik ooit heb ontmoet. Hij hoort bij de beste allertijden. Dit seizoen was beter dan wij ooit hebben gezien. We hebben veel gewonnen met Vettel, maar dit was van een ander niveau. Hij is nog maar 26! Ik denk dat hij nog beter gaat worden."

