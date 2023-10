Piastri schittert in schaduw Verstappen: "Ik ben enorm blij!"

Terwijl de hele wereld keek naar kersvers drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, juichte men ook op de pitwall van het team van McLaren. Oscar Piastri hield het hoofd koel en hij pakte voor de eerste keer in de Formule 1 een zege in de Sprint. Hij was zeer blij met zijn resultaat.

Piastri begon de sprintrace op een verrassende eerste plaats. De Australiër verloor na de eerste herstart zijn leidende positie aan George Russell, maar daarna ging het steeds beter en beter. Piastri profiteerde van het feit dat Russell op de softs rondreed. Hij haalde de Britse Mercedes-coureur in en daarna bezorgde Verstappen hem geen hoofdbrekens. Piastri won en liet daarmee weer eens zien dat hij het volgende megatalent is.

Na afloop van de sprintrace ging alle aandacht uit naar Verstappen. Piastri ontving echter ook veel felicitaties en hij sprak zich uit bij interviewer van dienst Nico Rosberg: "Ik ben heel erg blij! Het was een enorm stressvolle race. Toen ik de jongens op de softs naar voren zag komen bij de start, maakte ik mij wel eventjes wat zorgen. Hun banden gingen echter al spel kapot, dus dat was goed. De Safety Cars waren daarna mijn beste vrienden en toen Max achter mij kwam te rijden, werd de pace ook beter. We hebben het goed gedaan."